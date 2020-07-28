رياضة | الزمالك يستقر علي بديل عمر خربين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يستقر علي بديل عمر خربين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم مجلس إدارة نادى الزمالك التقدم بعرض رسمى لإدارة المصرى البورسعيدى لبحث إمكانية الحصول على خدمات الفلسطينى محمود وادى فى انتقالات الصيف.

وأبدى الزمالك مرونة شديدة في إبرام صفقات تبادلية مع المصرى وعرض مقابل مادى من أجل إغراء المصرى لبيع اللاعب حال حل أزمة القيد.

ويفضل جهاز الكرة فى الزمالك التعاقد مع محمود وادى فى المرتبة الثانية، كحل بديل لاحتمال فشل المفاوضات مع السورى عمر خربين مهاجم الهلال السعودى بعد أن تم عرض اللاعب من جانب أحد وكلاء اللاعبين فى الأيام الماضية ونال إعجاب الجهاز الفنى وجهاز الكرة.

وفضل كارتيرون هذا الثنائى فى ظل إجادتهما للتعامل مع ضربات الرأس وإجادة الالتحامات الهوائية وهو ما يخدم طريقة لعبه.