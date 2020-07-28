رياضة | فيرجسون يداعب كلوب بعد فوزه بجائزة الأفضل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر فيرجسون يداعب كلوب بعد فوزه بجائزة الأفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي والمقدمة من جمعية المدربين الإنجليزي والتي تحمل اسم السير أليكس فيرجسون المدير الفني التاريخي لمانشستر يونايتد.

وحقق كلوب مع فريقه الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاما، ونال الريدز99 نقطة في مشواره بالدوري وحسم اللقب بفارق 18 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وعن هذه الجائزة قال مدرب مانشستر يونايتد السابق السير أليكس فيرغسون: "لقد كان مستحقًا تمامًا، كان مستوى أداء فريقه مميزا".

وأتم مازحا:«سوف أسامحك على الاتصال بي في الثالثة والنصف صباحًا لإخبارني أنك فزت بالدوري - شكرًا لك!»