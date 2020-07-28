رياضة | نجم ليفربول ينضم رسميا لصفوف برايتون

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول ينضم رسميا لصفوف برايتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادى برايتون الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر ضم اللاعب الدولي الإنجليزي آدم لالانا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية فى صفقة انتقال حر قادما من صفوف نظيره نادى ليفربول.

واجتاز اللاعب الدولي الإنجليزي آدم لالانا الكشف الطبي فى صفوف نادى برايتون صباح اليوم ليعلن النادى ضمه رسميا من حامل لقب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

يذكر أن لالانا قد انتهي عقده مع صفوف نادى ليفربول هذا الصيف وناقش العديد من العروض المقدمة له أبرزها من صفوف ليستر سيتي بالإضافة إلي إيفرتون لكن استقر اللاعب الإنجليزي الانضمام لصفوف برايتون فى نهاية المطاف.

وحقق لالانا هذا الموسم بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج مع نادى ليفربول لأول مرة فى تاريخه.