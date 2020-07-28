انت الان تتابع بوندسليغا.. دورتموند وفرانكفورت يخططان لعودة جماهيرهما للمدرجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يأمل فريق بوروسيا دورتموند أن يتم السماح له بحضور 15 ألف متفرج في كل مباراة تقام على أرضه في الموسم الجديد

في إطار خطط بالسماح الجزئي للجماهير بحضور مباريات الدوري الألماني (بوندسليغا)، يأمل ناديا دورتموند وفرانكفورت في عودة جماهيرهما لمتابعة المباريات على ملعبيهما. فما هي خطط الناديين لتحقيق ذلك؟

يأمل فريق بوروسيا دورتموند أن يتم السماح له بحضور 15 ألف متفرج في كل مباراة تقام على أرضه في الموسم الجديد من الدوري الألماني (بوندسليغا)، بينما يأمل فريق فرانكفورت في أن يسمح له بحضور 20 ألف متفرج، وذلك وفقا لما أعلنه مسؤولو الناديين الأحد (26 يوليو/ تموز 2020).

وتعكس الخطط "مفهوم النظافة" الخاص برابطة الدوري الألماني فيما يتعلق بالسماح الجزئي للجماهير بحضور المباريات، وسط تفشي وباء فيروس كورونا، إذا حصلوا على موافقة السلطات. وطالبت الرابطة من الأندية اعتماد المفاهيم التي يمكن أن يتم الموافقة عليها من قبل السلطات الصحية في ضوء المستويات الإقليمية لعدوى فيروس كورونا.

وقال كارستن كارمر المدير الإداري لفريق بوروسيا دورتموند لصحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية "بسبب قواعد التباعد الاجتماعي التي يجب الالتزام بها نخطط حاليا لحضور من 12 إلى 15 ألف متفرج". ويتسع ملعب "زيغنال إدونا بارك" أكبر ملعب كرة قدم في ألمانيا لـ81 ألف متفرج في مباريات البوندسليغا.

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وبسبب إقامة أغلب مباريات النصف الثاني من الموسم الماضي بدون جمهور، خسر دورتموند ما يقرب من أربعة ملايين يورو (4.6 مليون دولار) في المباراة الواحدة. ويأمل كارمر أن يتم استخدام بعض المقاعد التي يبلغ عددها أربعة آلاف كرسي في منطقة الضيافة مرة أخرى إلى جانب المقاعد العادية.

من ناحيته، قال أكسيل هيلمان عضو مجلس إدارة نادي آينتراخت فرانكفورت أن النادي يأمل أيضا بالسماح له بحضور 20 ألف متفرج في كل مباراة تقام على أرضه في الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم.

وقال هيلمان "بشكل عام لا يتمثل التحدي الكبير في ترتيب الجلوس في الملعب، ولكن في مسألة الوصول، والدخول والمغادرة. نتمنى أن نكون قادرين على استكمال خطتنا التفصيلية مع المدينة وممثلي نظام النقل العام خلال أسبوعين".