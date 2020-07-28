الامارات | 5 رسائل من الجمهور إلى لاعبي المنتخب.. أبرزها فتح صفحة جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 رسائل من الجمهور إلى لاعبي المنتخب.. أبرزها فتح صفحة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه عدد من جمهور المنتخب الوطني لكرة القدم خمس رسائل إلى لاعبي المنتخب، بمناسبة تدشين الأبيض المرحلة الجديدة من إعداده للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، تتمثل في أنهم كجمهور يفتحون صفحة جديدة مع المنتخب، وتأكيد ثقتهم الكبيرة باللاعبين ووقوفهم بكل قوة خلف المنتخب، ومطالبة اللاعبين بالتضحية والتحلي بروح المسؤولية والجدية والانضباط وتقديم كل لاعب أقصى ما عنده، لتأكيد أحقيته بارتداء قميص الأبيض، وأن يكونوا جميعاً على قلب رجل واحد، طمعاً في تحقيق حلم التأهل للمونديال، وضرورة تغيير الصورة الباهتة التي ظهر بها المنتخب في الفترة الماضية، مشيرين إلى أنه يجب طيّ الصفحة الماضية، وفتح صفحة جديدة بين الجمهور ولاعبي المنتخب.

وقالوا، لـ«الإمارات اليوم»، إن «المنتخب الوطني مقبل على مهمة كبيرة ومرحلة صعبة للغاية في مسيرته، تتطلب تكاتف الجميع، ونأمل أن يقود المدرب الجديد، الكولومبي خورجي لويس بينتو، المنتخب إلى إحداث نقلة إيجابية كبيرة في صفوف المنتخب، ومعالجة الأخطاء والسلبيات السابقة، التي تسببت في تراجع النتائج».

ويخوض المنتخب الوطني مبارياته الأربع المتبقية في تصفيات المونديال بأكتوبر ونوفمبر المقبلين، إذ سيلعب ثلاثاً منها على أرضه أمام ماليزيا وفيتنام وتايلاند، ومباراة واحدة فقط خارج أرضه أمام إندونيسيا في إندونيسيا. وأكد قائد مدرج جمهور المنتخب ونادي الوحدة، فهد المنصوري (فالودة)، أهمية فتح صفحة جديدة بين الجمهور والمنتخب، مطالباً اللاعبين بالتحلي بروح الجدية والمسؤولية، لاسيما أنهم يرتدون شعار منتخب الإمارات ويدافعون عنه، مؤكداً ثقتهم الكبيرة كجمهور باللاعبين، وبقدرتهم على خوض التحدي المرتقب الذي ينتظر المنتخب.

من جانبه، اعتبر رئيس رابطة مشجعي نادي بني ياس السابق، أحمد السعدي، أن الكل يترقب ظهور المنتخب بشكل مغاير عما كانت عليه الحال في الفترة الماضية، مؤكداً أنه رغم التراجع الكبير، الذي صاحب أداء الفريق في مبارياته الماضية، فإن الكل متفائل بإمكانية انطلاقة جديدة قوية، مؤكداً أن الجمهور الإماراتي لن يتخلى عن منتخب بلده، وسيكون خلفه في كل الأحوال.

من جانبه، شدد رئيس مجلس جماهير بني ياس، حريز المنهالي، على أنهم كجمهور سيدعمون المنتخب بكل قوة، واصفاً مهمة الأبيض بالصعبة، وأن التأهل للدور الثاني في تصفيات المونديال لن يتحقق إلا بجهود الجميع ودعمهم للمنتخب ومساندتهم له، وبث روح الحماس والجدية في صفوف اللاعبين.

الرسائل الـ 5

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1- فتح صفحة جديدة مع اللاعبين ودعم المنتخب بكل قوة.

2- تحلي اللاعبين بالتضحية والمسؤولية والجدية والانضباط.

3- استعادة شخصية المنتخب الحقيقية، وتغيير الصورة الباهتة.

4- وضع اللاعبين نصب أعينهم هدفاً واحداً، هو التأهل للمونديال.

5- تقديم كل لاعب أقصى ما عنده، وأن يكونوا جميعاً على قلب رجل واحد.

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