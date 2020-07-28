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الامارات | خورفكان يتعاقد مع لاعب العين فلاح وليد

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محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة كرة القدم بنادي خورفكان، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، التعاقد مع لاعب نادي العين والمنتخب الأولمبي فلاح وليد (21 سنة) على سبيل الإعارة لموسم واحد، لتمثيله في الموسم المقبل بدوري الخليج العربي.

حضر مراسم التوقيع عضو شركة كرة القدم، مشرف الفريق الأول، علي خليل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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