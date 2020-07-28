الامارات | خورفكان يتعاقد مع لاعب العين فلاح وليد

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يتعاقد مع لاعب العين فلاح وليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة كرة القدم بنادي خورفكان، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، التعاقد مع لاعب نادي العين والمنتخب الأولمبي فلاح وليد (21 سنة) على سبيل الإعارة لموسم واحد، لتمثيله في الموسم المقبل بدوري الخليج العربي.

حضر مراسم التوقيع عضو شركة كرة القدم، مشرف الفريق الأول، علي خليل.

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