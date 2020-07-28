الامارات | عبدالرحمن علي: الوصل سيظهر بشكل مختلف في الموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحمن علي: الوصل سيظهر بشكل مختلف في الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى لاعب الوصل، عبدالرحمن علي، سعادته بالعودة للمشاركة في التدريبات، مع بدء مرحلة الإعداد قبل أسبوعين، استعداداً للموسم الجديد، بعدما غاب عن تدريبات ومباريات الفريق في الموسم الماضي، بداعي الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، لافتاً إلى أنه بات جاهزاً للمشاركة في المباريات، وأنه تعافى بنسبة 100% من آثار الإصابة، بينما أكد أن الوصل سيظهر بشكل مختلف في الموسم الجديد، وسيكون هدفه الفوز ببطولة على أقل تقدير.

وكان عبدالرحمن علي قد غاب منذ بداية الموسم الماضي، بعدما أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، في 22 سبتمبر الماضي، ما أسهم في ابتعاده الموسم بأكمله، الذي لم يستكمل عقب إلغاء نتائجه. وقال مدافع المنتخب الأولمبي السابق، في تصريحات صحافية، إنه يتمنى أن يبدأ الموسم بشكل مميز، وأن يعوض فترة غيابه عن الوصل، موضحاً: «كانت فترة صعبة للغاية، بالنسبة لي أن أغيب هذه الفترة الطويلة عن التدريبات والمباريات، إذ إنها من أصعب لحظات أي لاعب أن يتعرض لإصابة قوية تبعده عن الملاعب لأشهر عدة، بينما أرى أنني أصبحت جاهزاً تماماً، وتعافيت من الإصابة، بعدما نفذت البرنامج العلاجي الذي وضعه لي الجهاز الطبي، وعقب مشاركتي في فترة الإعداد منذ بدايتها، أشعر بأنني بحالة جيدة جداً، ولا يوجد أي تأثير للإصابة في مردودي بالتدريبات».

وأشار إلى أن لاعبي الوصل بدأوا فترة الإعداد بتركيز كبير، وقال: «لدينا رغبة كبيرة في الظهور بشكل مختلف أفضل من الموسم الماضي، الذي لم يحالفنا التوفيق خلاله في تحقيق نتائج جيدة، والعروض لم تكن على قدر طموحاتنا، وأرى أننا يجب أن نكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وأن نقاتل في التدريبات والمباريات حتى نحقق النتائج التي تليق باسم وتاريخ الوصل».

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وعن رأيه في مردود لاعبي خط دفاع الوصل، وتأثير التعاقد مع البرازيلي سانتوس نيريس في تحسين أداء الفريق، قال: «الأسماء الموجودة في خط الدفاع قادرة على الظهور بشكل جيد، ونحن لدينا الثقة بأنفسنا، وعازمون على عدم تكرار أخطاء الموسم الماضي». وختم تصريحاته بالحديث عن فترة الإعداد وطموحات الوصل في الموسم الجديد، فقال: «لاشك في أن العودة إلى التدريبات بعد فترة توقف طويلة تعد أمراً جيداً، خصوصاً أن اللاعبين اشتاقوا إلى المباريات، ونحن نخوض التدريبات بكل جدية، لكن حتى يتحسن ويتطور أداء الفريق، يجب أن نلعب بعض المباريات الودية، حتى يستعيد اللاعبون حساسية المباريات، أما بالنسبة إلى طموحات الوصل في الموسم الجديد، فلاشك في أن الفريق يسعى إلى الفوز ببطولة على أقل تقدير، ونتمنى أن نشاهد مدرجات استاد الوصل ممتلئة عن آخرها بعشاق الفريق».

لدينا رغبة كبيرة في الظهور، بشكل مختلف، أفضل من الموسم الماضي.

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