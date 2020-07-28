الامارات | شباب الأهلي يفاوض نجم مانشستر يونايتد السابق

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يفاوض نجم مانشستر يونايتد السابق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام يونانية أن شباب الأهلي دخل في مفاوضات متقدمة مع لاعب بانثيناياكوس اليوناني، الإيطالي فيدريكو ماكيدا، للانتقال إلى صفوف «فرسان دبي»، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت صحيفة «أنت1 نيوز» أن ماكيدا وصل إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات مع شباب الأهلي، مبينة أنه صرف النظر عن العروض الأخرى التي تلقاها، وأبرزها كان من أنطاليا سبور، وأناليا سبور في الدوري التركي. وأشارت إلى أن شباب الأهلي قدم عقداً مدته موسمان للاعب البالغ من العمر 29 عاماً، على أن يحصل على راتب سنوي يبلغ مليون يورو، بينما يحصل حالياً مع ناديه اليوناني على راتب سنوي يبلغ 250 ألف يورو. وبينت أن بانثيناياكوس اليوناني قد يوافق على عرض شباب الأهلي، ولا يطلب مقابلاً مادياً كبيراً لا يتخطى الحصول على مليون يورو، خصوصاً أن اللاعب الإيطالي يحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل، دون حصول النادي اليوناني على أي مقابل مادي، مشيرة إلى أن المفاوضات قد تكتمل بين الناديين، الأسبوع المقبل. يذكر أن ماكيدا من أبرز نجوم مانشستر يونايتد السابقين، وشارك مع «اليونايتد» في 36 مباراة، وأحرز خمسة أهداف.

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