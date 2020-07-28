الامارات | منتخب الناشئين يختتم تجمعه الداخلي استعداداً لكأس آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يختتم تجمعه الداخلي استعداداً لكأس آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 عاماً تجمعه الداخلي، الذي أقيم بدبي ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للناشئين المقررة في مملكة البحرين نوفمبر المقبل.

وشهد برنامج التجمع، الذي استمر لمدة أسبوع، أداء تدريبات خاصة باللياقة البدنية على فترتين صباحية ومسائية، تحت قيادة المدرب الوطني ماجد سالم وجهازه المساعد، بمشاركة 27 لاعباً.

وأكد مدير المنتخب سالم اليعقوبي، في بيان صحافي، تحقيق المعسكر لكل الأهداف التي وضعها الجهاز الفني، أبرزها رفع الجاهزية البدنية للاعبين، مشيراً في ذات الوقت إلى انضباط جميع اللاعبين خلال فترة التجمع، والتزامهم بتنفيذ الإجراءات الوقـــــــــــــــائيـــــــة قبـــــل وبـعــــــد التــــدريــــــبــــات. ويلعب المنتخب في نهائيات كأس آسيا للناشئين ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات طاجيكستان وعُمان واليمن، حيث يستهل مشواره في البطولة بمواجهة طاجيكستان يوم 26 نوفمبر.

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