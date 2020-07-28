الامارات | الفجيرة ينهي عقد البرازيلي جوناثان

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة ينهي عقد البرازيلي جوناثان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي الفجيرة لكرة القدم، على حسابها الرسمي في «تويتر»، انتهاء عقد المحترف البرازيلي جوناثان، ووجهت له رسالة شكر لما بذله من جهود في الموسم الماضي لدوري الخليج العربي، ونصت الرسالة: «نشكر المحترف البرازيلي جوناثان على ما قدمه، ونتمنى له التوفيق في مستقبله الرياضي». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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