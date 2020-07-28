الامارات | فتح باب التسجيل في «تجديف الشارقة الافتراضي» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل في «تجديف الشارقة الافتراضي» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتح مجلس الشارقة الرياضي باب التسجيل في فعاليته الرياضية الجديدة «تجديف الشارقة الافتراضي»، اليوم، وينتهي في الرابع من سبتمبر، بالتعاون مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وشركة القدرة للخدمات الرياضية.

وقال مجلس الشارقة الرياضي، في بيان أمس، إن الحدث ينطلق في التاسع من أغسطس المقبل، ويستهدف نحو 300 مشارك.

وأضاف: «حدد فريق العمل شروط وطريقة المشاركة، واستكمال المدة المطلوبة على جهاز التجديف الداخلي (3000 متر أو 30 دقيقة)، وتصوير شاشة الجهاز لإظهار المدة والمسافة المقطوعة، ورفع دليل المشاركة (الصورة) مع البيانات الشخصية للمشارك على صفحة النتائج المخصصة، من خلال الرابط الذي سيتم إرساله عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمشارك بعد التسجيل، على أن يكون الخامس من سبتمبر المقبل، آخر موعد لرفع المشاركات، حيث لا يوجد تحديد للمراكز، بل يحصل جميع المشاركين على شهادة وميدالية مشاركة». من جهته، قال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى الحزامي: «نحرص، في مجلس الشارقة الرياضي، على تنويع الفعاليات، لتشمل مختلف الرياضات لإتاحة الفرصة لمحبيها والهواة للمشاركة، وهذه المرة في رياضة التجديف».

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