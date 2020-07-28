الامارات | دبي تنظم سباق الثلج في ذروة الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تنظم سباق الثلج في ذروة الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم سباق الجري الثلجي لمسافة ثلاثة كيلومترات، ضمن فعاليات «أسبوع دبي للرياضات الثلجية»، الذي يقام بالتعاون مع «سكي دبي»، يومَيْ 14 و15 أغسطس المقبل، ويتضمن سباقات التزلج على الجليد، والتزحلق على المنحدرات، وتحتضن الفعاليات «سكي دبي» في مول الإمارات.

وقال مجلس دبي الرياضي، في بيان أمس: «يسهم هذا الحدث في تعزيز السياحة الرياضية بدبي، من خلال توفير تجربة فريدة وغير مسبوقة لممارسة رياضة الجري على الثلج، وداخل قاعة مغلقة، تصل درجة حرارتها إلى أربع درجات تحت الصفر، في الوقت الذي يبحث فيه الجميع عن أماكن باردة، لقضاء أوقات الصيف الذي تصل فيه درجة حرارة الطقس إلى ذروتها، ما يشجع على جذب المشاركين من المقيمين والزوار، للاستمتاع بهذه الأجواء الرائعة، خصوصاً بعد فتح مجال الطيران إلى دبي من جميع دول العالم». وأضاف: «ينتظر عشاق رياضة الجري بحماسة، ليشاركوا في الحدث الأول من نوعه، ويتاح التسجيل في السباق مقابل رسوم، وذلك لجميع فئات المجتمع من داخل وخارج الدولة، رجالاً وسيدات، من عمر 18 سنة حتى 62 سنة، وستكون المشاركة متاحة لـ300 شخص فقط، لذا على كل من يرغب في المشاركة الإسراع في التسجيل قبل اكتمال العدد».

وتابع: «عمل مجلس دبي الرياضي على إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات، منذ السماح بعودة النشاط الرياضي في دبي، حيث أطلق المجلس أسبوع دبي البحري الصيفي، بالتعاون مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في شهر يونيو الماضي، وتضمن ست رياضات بحرية، هي: ألعاب ألواح التجديف واقف، وصيد الأسماك بقوارب الكاياك، والألواح المائية الطائرة (فلاي بورد)، والألواح السريعة الإلكترونية (موتو سيرف)، والقوارب الشراعية الحديثة، وألواح التزحلق على الماء (كايت سيرف)، كما نظم مجلس دبي الرياضي، نهاية الأسبوع الماضي، أسبوع دبي للرياضات الشاطئية على شاطئ كايت بيتش في جميرا، وتضمن خمس بطولات، هي: بطولة إيليت للكرة الطائرة الشاطئية للرجال، وبطولة تنس الشاطئ، وبطولة الريشة الطائرة، وبطولة فوت فولي، وبطولة إسبيريا للكرة الطائرة الشاطئية المختلطة، رجالاً وسيدات».

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300

شخص، فقط، تتاح لهم المشاركة في السباق.

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