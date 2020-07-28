الامارات | الشارقة ينظم دورة رباعية تضم كلباء وعجمان وخورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة ينظم دورة رباعية تضم كلباء وعجمان وخورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة على صفحته عبر «توتير» أن شركة كرة القدم ستنظم دورة رباعية ودية، بمشاركة اتحاد كلباء وخورفكان وعجمان، خلال الفترة من 18 إلى 27 أغسطس المقبل، وذلك في إطار برنامج الإعداد للموسم الجديد. كما أعلن الشارقة اكتمال عقد لاعبي الفريق بانضمام كل من كايو لوكاس وإيغور كورنادو للتدريبات، بعد عودتهم أخيراً من البرازيل، بينما عاد في مرحلة لاحقة الأوزبكي شوكوروف.

وغاب عن التدريبات الجماعية الحسن صالح، الذي لايزال يخضع للتأهيل في صالة الجمانزيوم، بينما تدرب الثنائي ماركوس ميلوني ومحمد خلفان بشكل انفرادي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news