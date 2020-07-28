الامارات | رابطة المحترفين تتفقد ملاعب الأندية الـ 14

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام وفد من رابطة المحترفين، ممثلاً عن إدارة المسابقات والعمليات إدارة الإعلام والبث وإدارة التسويق، بزيارة تفقدية للأندية الـ14المحترفة في الفترة من 19 إلى 23 الجاري، استعداداً للموسم الجديد 2020-2021 الذي سينطلق في الثالث من سبتمبر المقبل. شملت الزيارة تفقد مرافق الاستادات، مثل: غرف تبديل الملابس، الحكام، فحص المنشطات، عيادة الفريق، عيادة الجمهور، المدرجات، أكشاك التذاكر، البوابات والمداخل، مرافق الإعلام والبث، وغيرها. وتأتي هذه الزيارة الدورية، التي تقوم بها رابطة المحترفين الإماراتية للوقوف على جاهزية الاستادات وفق الاشتراطات المطلوبة في لوائح المسابقات. وستنطلق بطولة كأس الخليج العربي في الثالث من سبتمبر، تليها بطولة دوري الخليج العربي في التاسع من الشهر نفسه، ثم مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً في 11 سبتمبر. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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