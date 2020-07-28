الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقرير

بعد أن وصلت المفاوضات إلى مراحل حاسمة، وباتت قريبة من الإعلان الرسمي، دخلت أطراف خارجية، ما أدى إلى رفع قيمة الصفقة المالية للاعب الأجنبي الكبير مع النادي الكبير.

مدرب

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تلقى مدرب مواطن عرضاً مميزاً، من أحد أندية الدوري الممتاز العماني لكرة القدم. لكنه طلب تأجيل الرد إلى ما بعد إجازة العيد، حتى تتضح صورة مفاوضاته الحالية مع نادٍ من داخل الدولة.

الخيماوي

حظوظ مشاركة نادي رأس الخيمة، بالموسم المقبل في دوري الدرجة الأولى، بدأت تتضاءل، لعدم لحاق النادي بفترة استعداد الأندية للموسم الجديد.

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