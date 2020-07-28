الامارات | «الصقور» يتعاقد مع فراس الخصيبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصقور» يتعاقد مع فراس الخصيبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مصدر رسمي، في نادي الإمارات، تعاقد «الصقور» مع اللاعب فراس الخصيبي (24 عاماً)، قادماً من نادي العين، لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

ويجيد الخصيبي اللعب في مراكز عدة، إلا أنه تألق خلال الفترة الماضية باللعب في خط الدفاع، وسبق له اللعب مع ناديي العين وحتا، كما ارتدى قميص منتخب الناشئين في فترة سابقة.

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