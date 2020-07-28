‏«يركضون وراء الكرة مثل المجانين».. فايلر يكشف عن عيوب لاعبي ‏الدوري المصري ‏

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن أبرز عيوب اللاعب المصري خلال ظهوره ضيفاً على شاشة قناة النادي الأحمر. وقال فايلر: «لاعبو الدوري المصري لديهم مشكلة كبرى وهي عدم التحرك بدون كرة على العكس الوضع في الدوريات الأوروبية». وتابع: «اللاعبون يركضون وراء الكرة مثل المجانين». وأنهى تصريحاته مؤكداً أن اللاعب المصري موهوب، ولكنه في حاجة شديدة للإعداد ومواكبة الكرة الحديثة والتحرك كثيراً بدون كرة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 92,482

تعافي 34,838

وفيات 4,652

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