شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: استاد خاص للزمالك من أموال النادي.. وفائض الميزانية 49 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أنه سيتم عمل استاد خاص يحمل اسم نادي الزمالك من أموال النادي دون أي دعم من الدولة، بعد بدء إدارة الزمالك في بناء فرع النادي في أكتوبر.

وأضاف مرتضى منصور، خلال المؤتمر الذي يعقده في النادي حاليًا عقب التصويت في الجمعية العمومية للنادي، أن هناك فائضًا في ميزانية النادي تقدر بـ49 مليونًا و500 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن ذلك تم توفيره بعد الانتهاء من العديد من المشروعات العديدة داخل النادي.

وأشار «مرتضى» إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى من فرع النادي في 6 أكتوبر خلال عام، على أن يكون كل أعضاء النادى الحالي هم أعضاء في فرع أكتوبر.