شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: أتمنى مواجهة ‏الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.. وفرص الأهلي قوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، صعوبة الأدوار الأخيرة لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المدرب السويسري، خلال ظهوره على شاشة قناة النادي الأهلي: «البطولة باتت صعبة لوجود 4 أندية أراها هي الأقوى في أفريقيا بالدور نصف النهائي».

واستطرد حديثه: «على الرغم من قوة المنافسين، ولكن فرص الأهلي قوية في التتويج باللقب ومعانقة الكأس».

وتمنى فايلر مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الجارية.

ويواجه الأهلي فريق الوداد البيضاوي المغربي، بينما يلاقي الزمالك فريق الرجاء المغربي في نصف نهائي المسابقة القارية.

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