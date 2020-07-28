شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبدالغني: الأهلي لديه اكتفاء ذاتي فى وسط الملعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر لديه اكتفاء ذاتي في مركز وسط الملعب، مشددًا على أنه من أهم المراكز داخل أي فريق في العالم.

وقال عبدالغني في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «الأهلي يملك بدائل عديدة في مركز لاعب الوسط المدافع وعلى رأسهم عمرو السولية وأليو ديانج، ويلعبان بشكل مميز للغاية لأن بينهما تجانس كبير».

وأضاف: «الزمالك ليس لديه سوي طارق حامد، لأن محمد حسن بعيد عن مستواه ومحمود عبدالعزيز مصاب، وفرجاني ساسي لا يقوم بأدوار دفاعية في معظم أوقات المباراة».