شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن موافقته على المشاركة في الدوري.. ويوضح السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، موافقته على مشاركة فريقه في مسابقة الدوري الممتاز مع استئنافها، فيما أوضح السبب خلف قراره.

وأشار «مرتضى» إلى أن موافقته على مشاركة الزمالك في الدوري يأتي من أجل تجهيز الفريق لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي سيخوض فيها مباراتي نصف النهائي أمام الرجاء المغربي.

وكانت الجمعية العمومية للنادي وكذلك المدير الفني باتريس كارتيرون قد أبديا موافقتهما على عودة الدوري ومشاركة الزمالك في المسابقة.

وقال كارتيرون خلال اجتماع أعضاء الجمعية العمومية للنادي وكلمة رئيس النادي مرتضى منصور لهم:«مضطرين للموافقة على المشاركة في الدوري، على الرغم من أنه قرار ليس في مصلحتنا ولم نكن نريد استئناف المسابقة لضيق الوقت».

من جانبه قام مرتضى منصور بعمل استفتاء وتصويت على موافقة كارتيرون على استئناف الدوري قائلاً لأعضاء الجميعة العمومية: «من يوافق على قرار كارتيرون فليتفضل بالوقوف».

ووافق الأغلبية من أعضاء الجمعية العمومية على قرار كارتيرون ليعلق مرتضى: «موافقاً،، الجميع ضد رأيي».

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