شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» والجمعية العمومية للزمالك يوافقان على عودة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، والجمعية العمومية للنادي، موافقتهما على عودة مسابقة الدوري الممتاز، خلال اجتماع الإثنين. وكان المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد أكد في تصريحات، الأحد، أن قرار الموافقة على عودة الدوري من عدمه تعود للجمعية العمومية التي ستستمع خلال اجتماعها لرأي المدير الفني «كارتيرون» وتتخذ قرارها. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 92,482

تعافي 34,838

وفيات 4,652

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