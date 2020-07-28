شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى متحدياً أندية إسبانيا وإيطاليا: الزمالك أفضل نادٍ في العالم ‏بلا استثناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدى المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أندية إسبانيا وإيطاليا، من حيث المنشاّت الاجتماعية داخل مقر كل منهم.

وقال مرتضى، خلال تصريحاته للجمعية العمومية بالزمالك، والمذاعة عبر القناة الرسمية للنادي: «الزمالك أفضل نادٍ في العالم ويتفوق على جميع أندية العالم بلا استئناء».

وروى مرتضى منصور حديث جمعه بسيدة مسنة من أعضاء الجمعية العمومية من النادي، والتي سخرت من الإصلاحات التي بدأها رئيس الزمالك مع بداية توليه منصبه الحالي، قبل أن تعود بعدها بعام وتوجه له الشكر وتعتذر على موقفها.

وأشار منصور إلى أن ‏ميزانية النادي تقارب من 50 مليون جنيه كفائض بعد الانجازات ‏والانشاءات التي قمنا بها، وأضاف: «استملت النادي وفي خزينته 600 جنيه ‏فقط».‏

وواصل:«الزمالك سيكون أول نادي في مصر يمتلك ستاد خاص ملكه، ‏وهي من أموال الجمعية العمومية للنادي وملككم أنت، عكس الأندية التي ‏تمتلك ستادات قامت الدولة بتأسيسها».‏

وأتم: «فرع النادي بـ 6 أكتوبر سننتهي من المرحلة الأولى لبنائه خلال ‏عام قادم».‏

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