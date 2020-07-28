شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزمالك سيكون مثل العراق إذا رحلت عن رئاسته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن النادي سيكون مثل العراق إذا رحل عن رئاسة مجلس إدارته.
وأضاف مرتضى، خلال كلمة للجميعة العمومية للنادي خلال مناقشة الميزانية: «أخشى على الزمالك أن يٌقسم مثل العراق عقب رحيلي عن رئاسة النادي».
وواصل: «هناك عصابات تسعى لهدم الزمالك ويريدون النيل مني ويقللون من انجازات المجلس الحالي».
وأنهى مرتضى تصريحاته، قائلا: «كنت أنوي الابتعاد عن الرئاسة لولا ضغوط أعضاء الجمعية العمومية، الذين طالبوني بإكمال المسيرة الناجحة والاستمرار في قيادة النادي».
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