شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يرفض عرض أرسنال لنجمه الغاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عرض نادي أرسنال الإنجليزي لضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب موقع «جول» العالمي، فإن النادي الإنجليزي تقدم بعرض لنظيره الإسباني يبلغ 25 مليون يورو بالإضافة إلى لاعبه الفرنسي ماتيو جوندوزي في مقابل الحصول على «بارتي».

ويأمل النادي اللندني في التعاقد مع الدولي الغاني هذا الصيف من أجل تدعيم صفوفه الموسم القادم، إلا أن أتلتيكو لا يبدو مستعدًا للتخلي عن خدمات لاعبه إلا بالحصول على الـ 50 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وأشار التقرير إلى أنه ورغم عدم ممانعة «جوندوزي» للانضمام إلى صفوف الروخيبلانكوس، إلا أنه يفضل الانتقال إلى برشلونة، الذي يبدو أيضًا مهتمًا بخدماته.