شكرا لقرائتكم مرتضى منصور متحدياً أندية إسبانيا وإيطاليا: الزمالك أفضل نادٍ في العالم ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدى المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أندية ‏أسبانيا وإيطاليا، من حيث المنشاّت الاجتماعية داخل مقر كل منهم.‏ Advertisements وقال مرتضى خلال تصريحاته للجمعية العمومية بالزمالك، والمذاعة عبر ‏القناة الرسمية للنادي:" الزمالك أفضل نادٍ في العالم ويتفوق على جميع ‏أندية العالم بلا استئناء".‏ وروى مرتضى منصور حديث جمعه بسيدة مسنة من أعضاء الجمعية ‏العمومية من النادي والتي سخرت من الاصلاحات التي بدأها رئيس ‏الزمالك مع بداية توليه منصبه الحالي، قبل أن تعود بعدها بعام وتوجه له ‏الشكر وتعتذر على موقفها بعد انجازات الانشاء داخل النادي.

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