شكرا لقرائتكم كارتيرون: المشاركة في الدوري مفروضة علينا وسنقبلها تفاديا للعقوبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأكد كارتيرون في تصريحات لقناة الزمالك على هامش عمومية النادي: "فى النهاية سيضطر للعب الدورى تفاديا لوقوع اى عقوبات على النادى، مؤكدا ان مباريات الدورى ستكون فرصة لاظهار ناشئين النادى وللاستعداد لاستكمال بطولة دورى ابطال أفريقيا".
وحصل مرتضى منصور على موافقة الجمعية العمومية على استكمال الدورى بناءا على الراى الفنى للفرنسى باتريس كارتيرون.
أما فى شأن موقف النادى من استكمال الدورى من عدمه، فقد حرص على التأكيد على أن القرار بيد الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك.
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