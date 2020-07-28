شكرا لقرائتكم حسام غالى: تجربتى في الجونة كان تحديا وحاولنا استعارة لاعبى الزمالك ورفضوا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام غالى نجم الأهلى السابق ومدير الكرة بالجونة، أن تجربة نادى الجونة كانت تحديا لى لإثبات قدرته على السيطرة على أي فريق.

وقال حسام غالى نجم الأهلى السابق في تصريحات تليفزيونية: "عملى في الجونة كان تحديا لأنى كنت عاوز أغير عقلية اللاعبين من فريق يصارع على الهبوط لفريق يقدم مستوى كبيرا وينافس على المراكز الأولى".

وأوضح حسام غالى: "لم أفصل في البداية بين كونى لاعبا ومدير كورة وكنت بنفعل ومشدود دائما مع اللاعبين، ولكن حاليا الموضوع هدى خالص وبدأت أتغير وركزت على إدارة الكرة".

وأكد نجم الأهلى السابق: "تجربتى مع الجونة علشان أؤكد للناس أننى أستطيع السيطرة على اللاعبين وأثبت أنى هكون ناجح لى قبل أي حد".

وتابع غالى: لم يكن هناك توأمة بين الاهلى والجونة ولكن إحنا كنا محتاجين اللاعبين الشباب اللى في الأهلى وخدناهم إعارة وأثبتوا نفسهم، وحاولنا استعارة بعض اللاعبين في الزمالك لكن فشلنا في ذلك بسبب رفض الزمالك ورغبة بعض اللاعبين ومصالح الزمالك مع فرق أخرى".

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وعن الصدام مع اللاعبين، قال حسام غالى: "كنت بتعب جدا مع اللاعبين الشباب المقصرين في حقهم في التدريب، وده اللى كان بيخلينى في مشاكل معاهم على عكس اللاعبين الكبار اللى كانوا في الفريق يعنى عمرى ما أتكلمت مع محمد بركات مثلا في أي حاجة لأنه عارف هو بيعمل ايه.. وكلامى معاهم لأنى خايف عليهم".

وأضاف حسام غالى: "لم يكن لى فرقة في الأهلى، والكابتن ميمى الشربينى حارب علشان أفضل في الأهلى وكنت بعيط وأنا بلف حول التراك لعدم وجودى في التقسيمة".

وأضاف كابيتانو الأهلى: مشى ميمى الشربينى وجه محمد رمضان وعملوا فريق من 3 فرق 77، 78، 79، وأنا 81، وأتعذبت علشان أتدرب في الأهلى.

وأوضح نجم الاهلى السابق: "كل يوم كانوا بيعملوا تقسيمة ويصفوا اللاعبين، وطلعت كل ما في وسعى علشان أفضل لدرجة أنى كنت خايف أطلع صوت نفسى من الخوف ونجحت وفضلت مع الفريق".