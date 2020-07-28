شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: استلمت الزمالك بـ 600 جنيه وأصبح لدينا فائض 50 مليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأضاف خلال كلمته للجمعية العمومية للزمالك، والمُذاعة عبر برنامج ‏زملكاوي على شاشة قناة النادي:" استملت النادي وفي خزينته 600 جنيه ‏فقط".‏ Advertisements وواصل:"الزمالك سيكون أول نادي في مصر يمتلك ستاد خاص ملكه، ‏وهي من أموال الجمعية العمومية للنادي وملككم أنت عكس الأندية التي ‏تمتلك ستادات قامت الدولة بتأسيسها".‏ وأتم:" فرع النادي بـ 6 أكتوبر سننتهي من المرحلة الأولى لبنائه خلال ‏عام قادم".‏

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