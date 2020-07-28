شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الزمالك سيكون مثل العراق إذا رحلت عن رئاسته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأضاف خلال كلمة للجميعة العمومية للنادي خلال مناقشة الميزانية ‏والمذاعة عبر شاشة قناة الزمالك:" أخشى على الزمالك أن يٌقسم مثل ‏العراق عقب رحيلي عن رئاسة النادي".‏ Advertisements وواصل:" هناك عصابات تسعى لهدم الزمالك ويريدون النيل مني ‏ويقللون من انجازات المجلس الحالي".‏ وأنهى مرتضى تصريحاته قائلاً:" كنت أنوي الابتعاد عن الرئاسة لولا ‏ضغوط أعضاء الجمعية العمومية الذين طالبوني بإكمال المسيرة الناجحة ‏والاستمرار في قيادة النادي".‏

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