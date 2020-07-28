شكرا لقرائتكم حسام غالى: تعبت جدا مع اللاعبين الشباب المقصرين وعمرى ما كلمت بركات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام غالى نجم الأهلى السابق ومدير الكرة بالجونة، أنه تعب كثيرا مع اللاعبين الشباب المقصرين في المران أثناء تواجدى في الأهلى.

وقال حسام غالى نجم الأهلى السابق في تصريحات تليفزيونية: "كنت بتعب جدا مع اللاعبين الشباب المقصرين في حقهم في التدريب، وده اللى كان بيخلينى في مشاكل معاهم على عكس اللاعبين الكبار اللى كانوا في الفريق يعنى عمرى ما أتكلمت مع محمد بركات مثلا في أي حاجة لأنه عارف هو بيعمل ايه.. وكلامى معاهم لأنى خايف عليهم".

وأضاف حسام غالى: "لم يكن لى فرقة في الأهلى، والكابتن ميمى الشربينى حارب علشان أفضل في الأهلى وكنت بعيط وأنا بلف حول التراك لعدم وجودى في التقسيمة".

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وأضاف كابيتانو الأهلى: مشى ميمى الشربينى وجه محمد رمضان وعملوا فريق من 3 فرق 77، 78، 79، وأنا 81، وأتعذبت علشان أتدرب في الأهلى.

وأوضح نجم الاهلى السابق: "كل يوم كانوا بيعملوا تقسيمة ويصفوا اللاعبين، وطلعت كل ما في وسعى علشان أفضل لدرجة أنى كنت خايف أطلع صوت نفسى من الخوف ونجحت وفضلت مع الفريق".