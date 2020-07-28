شكرا لقرائتكم أيمن منصور مشيدا بأسامة فيصل وحسام أشرف: يحتاجان مدرب جريء فى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد أيمن منصور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بثنائى الفريق الأبيض الصاعدين أسامة فيصل وحسام أشرف، والذين قدموا مستوى مميز فى المباراة الودية التى خاضوها أمام وادى دجلة أمس الأحد على استاد بتروسبورت، فى إطار استعداد الفريقين لعودة استئناف مباريات الدورى المصرى الممتاز، وانتهى اللقاء بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 4 / 0 وجاءت الأهداف بأقدام الناشئين الذين شاركوا فى اللقاء كبدلاء، حيث أحرز هدف التقدم حسام أشرف، ثم أضاف أسامة فيصل "هاتريك".

أضاف أيمن منصور خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم سبورتس" أن أسامة فيصل ظهر بمستوى مميز جدًا أمام وادى دجلة، خاصة وإنه يركز داخل منطقة الجزاء واتخاذ أقصر طريق لمرمى الخصم، وهؤلاء اللاعبين يحتاجون لمدرب جريء للدفع بهم ومنحهم فرصة المشاركة، شرط أن تكون تلك المشاركة فى أوقات ومباريات تضيف لهم وليست العكس، لإنه من الممكن أن يشارك مثل هؤلاء اللاعبين فى مباريات قد "تقضى على مستقبلهم".

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تابع نجم الزمالك السابق، إنه الحفاظ على تلك المواهبة الشابة، خاصة وإن منتخب مصر يعانى من نقص شديد فى مركز المهاجم الصريح، مشددًا على ضرورة دعمهم بالطريقة الصحيحة.

وكان أسامة فيصل أعرب عن سعادته البالغة بتسجيله 3 أهداف في ودية الزمالك ووادي دجلة، مشيرًا إلى أنه لم يكن توقع هذا الأمر، ووجه فيصل الشكر للجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعد منحه الفرصة في ودية دجلة.. معربًا عن تمنياته بالاستمرار مع الفريق الأول والحصول على فرصة في المباريات الرسمية مع الفريق.

وأشار أسامة فيصل إلى أن كل زملائه في الفريق الأول دعموه مشددًا على أن طارق حامد وفرجاني ساسي نجمي وسط الزمالك كانا دائمي منحه التعليمات الفنية.