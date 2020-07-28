شكرا لقرائتكم فايلر: مواجهة الزمالك في نهائي أفريقيا مفيد للكرة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إنه شيئا جيدا للكرة الكصرية لو تأهلا الأهلى والزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلى الوداد المغربي في بينما ضرب الزمالك موعدا مع الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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قال فايلر في تصريحات لقناة الأهلى :" خوض مباراة واحدة في دوري أبطال أفريقيا سيكون أسهل ولكن أحب أن أقلم نفسى على الظروف التي لا أستطيع تغييرها".

أضاف مدرب الأهلى:" لاعب كرة القدم لا بد أن يواكب الكرة الحديثة حتى يحسن من أداءه وكذلك فريقه".