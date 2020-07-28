شكرا لقرائتكم حسام غالى: ميمى الشربينى حارب علشان أفضل في الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام غالى نجم الأهلى السابق ومدير الكرة بالجونة، أن الكابتن ميمى الشربينى نجم الأهلى السابق، حارب من أجلى بقائى في النادى الأهلى.

وقال حسام غالى نجم الأهلى السابق في تصريحات تليفزيونية: "لم يكن لى فرقة في الأهلى، والكابتن ميمى الشربينى حارب علشان أفضل في الأهلى وكنت بعيط وأنا بلف حول التراك لعدم وجودى في التقسيمة".

وأضاف كابيتانو الأهلى: مشى ميمى الشربينى وجه محمد رمضان وعملوا فريق من 3 فرق 77، 78، 79، وأنا 81، وأتعذبت علشان أتدرب في الأهلى.

وأوضح نجم الاهلى السابق: "كل يوم كانوا بيعملوا تقسيمة ويصفوا اللاعبين، وطلعت كل ما في وسعى علشان أفضل لدرجة أنى كنت خايف أطلع صوت نفسى من الخوف ونجحت وفضلت مع الفريق".

Advertisements

وشارك حسام غالى فى 74 مباراة دولية بقميص منتخب مصر، ولعب لـ6 أندية طوال مسيرته وهى الأهلى وفينورد الهولندى وتونتنهام وديربى كاونتى الإنجليزيين والنصر السعودى وليرس البلجيكى.

حصل غالى مع الأهلى على 13 بطولة، هى الدورى المصرى 2010/2011 - 2015/2016- 2016/2017- 2017/2018، كأس السوبر المصرى 2010 - 2014 – 2015، كأس مصر 2003- 2017، دورى أبطال إفريقيا2001 – 2012، كأس الكونفدرالية 2014، كأس السوبر الإفريقى 2002.

وأعلن كابيتانو القلعة الحمراء قرار اعتزال الساحرة المستديرة بشكل رسمى فى 23 أبريل 2018 بمؤتمر صحفى عقده بمقر القلعة الحمراء وانهمرت الدموع من عينيه قائلا، "عايز ارتاح".