شكرا لقرائتكم فايلر: الأهلى الأفضل في أفريقيا وفخور بتدريب الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلى إنه كان فخورا بترشيحه لتدريب المارد الأحمر موضحا أنه لم يتردد لحظة في قبول العرض معللا ذلك بأن الأحمر أفضل الأندية في أفريقيا.

وتحدث فايلر خلال حواره مع قناة الأهلى عن مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا قائلا: مباراة الوداد ستكون صعبة جدا لأن أفضل أربع فرق تأهلوا لنصف النهائي وكلهم عندهم إرادة لتحقيق اللقب".

أضاف فايلر:" الأهلى لديه فرصة كبيرة لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا بالأداء الجيد ولكن هذا لا يمنع أننا نحتاج التوفيق".

Advertisements

تابع فايلر حديثه عن عودة الدوري:" كنت أتمنى بدء الدوري مبكرا مثل أوروبا ولكن للأسف تأخرنا وأعتقد عندما نخوض المباريات سنعود إلى مستوانا ونستطيع تحقيق الدوري".

واصل:" بعد أربع شهور توقف بسبب كورونا فترة الإعداد تسير بطريقة جيدة واللاعبين مركزين في التدريبات والأهلى يعمل كأسرة لتحقيق أفضل النتائج ولا انظر إلى المصابين أو لاعب بعينه".

أكمل:" أنا بتابع أداء جميع اللاعبين وأعطيهم الفرصة ليس عندى أساسي أو احتياطي أكيد أي لاعب لا يشارك بيكون محبط وحزين ودا حقه ولا أحزن من ذلك ولكن عندى أفكارى الخاصة التي أطلبها من اللاعبين ولا بد من تطبيقها ولكن ليس الكل يلتزم بذلك ولا أستطيع أن أرضى جميع اللاعبين لأن نظام كرة القدم 11 لاعب في الملعب ".