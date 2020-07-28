شكرا لقرائتكم حسام غالى: كنت بدفع رواتب لاعبى الأهلى بسبب أزمة مالية وخدنا أفريقيا2012 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام غالى نجم الأهلى السابق ومدير الكرة بالجونة، أنه كان واللاعبون الكبار يدفعون رواتب لاعبى الأهلى في 2012.

وقال حسام غالى نجم الأهلى السابق في تصريحات تليفزيونية: "إن الأهلى تعرض لازمة مالية كبيرة في 2012 وكنا مش بناخد مستحقاتنا لمدة موسم أو أكثر لأن ماكنش فيه فلوس في النادى وكنا صابرين".

وأوضح نجم الأهلى السابق: كنت أنا واللاعبين الكبار بندفع رواتب لاعبى الأهلى اللى ما يقدروش يستحمله عدم أخذ الرواتب لمدة موسم، وكنا خايفين أن حد يتكلم في الإعلام أنه مش بياخد فلوس، ونجحنا في التتويج ببطولة أفريقيا 2012 أمام الترجى 2/ 1 في تونس".

وأضاف حسام غالى: "عملى في الجونة كان تحديا لأنى كنت عاوز أغير عقلية اللاعبين من فريق يصارع على الهبوط لفريق يقدم مستوى كبيرا وينافس على المراكز الأولى".

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وأوضح حسام غالى: "لم أفصل في البداية بين كونى لاعبا ومدير كورة وكنت بنفعل ومشدود دائما مع اللاعبين، ولكن حاليا الموضوع هدى خالص وبدأت أتغير وركزت على إدارة الكرة".

وأكد نجم الأهلى السابق: "تجربتى مع الجونة علشان أؤكد للناس أننى أستطيع السيطرة على اللاعبين وأثبت أنى هكون ناجح لى قبل أي حد".

وتابع غالى: لم يكن هناك توأمة بين الأهلى والجونة ولكن إحنا كنا محتاجين اللاعبين الشباب اللى في الأهلى وخدناهم إعارة وأثبتوا نفسهم، وحاولنا استعارة بعض اللاعبين في الزمالك لكن فشلنا في ذلك بسبب رفض الزمالك ورغبة بعض اللاعبين ومصالح الزمالك مع فرق أخرى".