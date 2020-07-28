شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يجدد عقد طيران الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي ميلان الإيطالي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، تجديد عقده مع الراعي الرسمي للفريق، طيران الإمارات، حتى نهاية موسم 2022-2023.
وقال موقع ميلان الإلكتروني: «تدعم الشراكة بين ميلان وطيران الإمارات القيم المشتركة التي تشمل التميز والابتكار والأناقة، الإعلان عن التمديد أحدث علامة بارزة في علاقة طويلة الأمد، وناجحة بين «الروسونيري» وشركة الطيران التي تتخذ من دبي مقراً لها، في نهاية فترة الثلاث سنوات هذه، ستكون المدة الإجمالية للشراكة 17 عاماً».
وتستمر طيران الإمارات كشريك رئيسي، الراعي الرئيسي لقميص فريق كبار الرجال، وشريك شركة الطيران الرسمي لشركة ميلان.
كانت هذه تفاصيل خبر ميلان يجدد عقد طيران الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.