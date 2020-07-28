«الأبيض» يطلب مواجهة صربيا وكرواتيا في المعسكر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي نجم

أنهى المنتخب الوطني المرحلة الأولى من الاستعداد خلال المعسكر الداخلي الذي أقيم في مدينة العين تحت قيادة المدير الفني الجديد بينتو، وكان المعسكر الفرصة الأمثل أمام الجهاز الفني لتحقيق بداية إيجابية للحقبة التي يتوقع أن تستمر عامين، ويمثل التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 هدفها الأساسي.

شكلت الزيارة التي قام بها الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد إلى ملعب التدريبات ولقاء اللاعبين، رسالة واضحة للاعبين بأن «الأبيض» يحظى بالدعم والرعاية، وبأن الهدف المأمول يجب أن يتحقق من خلال العمل والجهد والانضباط.

ووضح من خلال المعسكر أن الأجواء «إيجابية» على مستوى العلاقة بين المدير الفني الجديد وبين اللاعبين، بعدما وضح امتلاك المدرب لتفاصيل كثيرة حول أسماء اللاعبين وقدرات كل منهم، بل وحتى المركز الأنسب، ما سهل الكثير من مهمته في بداية الرحلة، وإن كانت قد اقتصرت فترة العمل على الكثير من الجوانب البدنية في مستهل الإعداد للموسم.

وأبدى المدرب الكولومبي ارتياحه لما شهده من قبل اللاعبين من التزام ورغبة واندفاع طوال أيام التجمع، وهو ما يحتاج إليه من أجل تحقيق الهدف المنشود سواء بالنسبة إلى المنتخب أو حتى بالنسبة له شخصياً، بعدما بدا في الكثير من المناسبات الإعلامية أو حتى في اللقاءات مع المسؤولين واللاعبين أنه الأكثر حماسة بتحقيق حلم التأهل إلى العرس العالمي الكبير.

وكان المعسكر قد شهد مشاركة الثنائي الجديد تيجالي وفابيو ليما، بينما غاب كايو كانيدو الذي يتوقع أن يتمكن من السفر مع «الأبيض» إلى البوسنة أو حتى اللحاق بالفريق بعد أيام قليلة من سفرهم.

وكانت الفترة السابقة شهدت عمليات تنسيق ودراسة بين المدير الفني الجديد والمدرب المساعد المواطن سليم عبدالرحمن الذي منح بينتو الكثير من التفاصيل التي تتعلق بكل لاعب، كما قام الأول بمتابعة غالبية المباريات التي لعبها منتخبنا سواء في الجولات السابقة من عمر التصفيات المونديالية، أو حتى في نهائيات كأس آسيا، ما وضع أمام المدرب فكرة شاملة عن كل اللاعبين.

ويعمل مسؤولو لجنة المنتخبات مع الجهاز الإداري على تأمين كافة مستلزمات النجاح لمعسكر إعداد المنتخب، خاصة قبل ساعات من سفر البعثة إلى البوسنة، بعدما قام وفد إداري بالسفر المبكر إلى سراييفو لوضع كل اللمسات، حتى لا تواجه البعثة أي عوائق منذ لحظة الوصول.

أما على المستوى الفني، فستكون البوسنة المكان الذي سيتم خلاله وضع اللبنة الأولى لفكر المدرب الكولومبي مع المنتخب، خاصة أن التدريبات في «دار الزين» كانت غالبيتها بدنية وإن اشتملت على بعض الجوانب الفنية مع الكرة.

ويبحث المسؤولون تأمين مباراتين وديتين، حيث تم وضع أكثر من سيناريو لخوض التجارب التي يسعى إليها المدرب، وقد تم فتح باب التفاوض مع منتخبي صربيا وكرواتيا لتأمين مباراتين وديتين وستكونان مع اللاعبين «المحليين» في المنتخبين.

وعلى صعيد مباراتي شهر سبتمبر المقبل الوديتين، فلا تزال المفاوضات قائمة على قدم وساق من أجل حسم الأمور، حيث تم الاتفاق على إقامة المباراة الأولى مع المنتخب الأردني، بينما لا تزال المباراة الثانية رهن الاتفاق النهائي على موعد إقامة المباراة، وسط وجود سيناريو بأن تكون المباراة الأولى في 1 أو2 من سبتمبر والمباراة الثانية في 5 من الشهر نفسه، ما سيتيح للاعبين فرصة العودة إلى أنديتهم وتأدية 3 أو 4 حصص تدريبية قبل خوض المباراة الأولى في دوري الخليج العربي.