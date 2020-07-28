خطة شاملة لتطوير البولينج

يستعد اتحاد الإمارات للبولينج للدخول في مرحلة جديدة؛ تستهدف تطوير اللعبة، وتوسيع قاعدة انتشارها في مختلف إمارات الدولة، في خط متوازٍ مع العمل ضمن خطة شاملة؛ لإحلال وتجديد المنتخب، والدفع بعدد من الوجوه الشابة القادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات التي بدأت من ثمانينات القرن الماضي على المستويات الخليجية والعربية ثم العالمية، واستمرت حتى الوقت الحالي.

وقال أحمد خميس عضو مجلس إدارة الاتحاد، مدير المنتخبات: إنه تم خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الاتحاد الذي عقد «عن بُعد» الاتفاق على تنظيم جولات ميدانية للصالات الخارجية في كل من أم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة والعين؛ للاطلاع على برامجها، وتحفيزهم على نشر اللعبة.