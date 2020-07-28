إنجاز أوروبي غير مسبوق لـ «السيدة العجوز»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح يوفنتوس الإيطالي أول فريق في تاريخ الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى يتوج بلقب الدوري في 9 مواسم متتالية، لينفرد «البيانكونيري» بإنجاز أوروبي غير مسبوق، وضمن يوفنتوس التتويج بلقب الدوري الإيطالي، بعد فوزه الأحد على ضيفه سامبدوريا 2-0 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 36 من المسابقة.

وبهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده للنقطة 83 في صدارة الترتيب، وبفارق 7 نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، ليضمن «البيانكونيري» التتويج بلقب سكوديتو قبل جولتين على نهاية الموسم بشكل رسمي.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفه رقم 31 في الدوري هذا الموسم من ركلة حرة نفذها ميراليم بيانيتش في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، فيما سجل فيديريكو برنارديسكي الهدف الثاني لأبطال الدوري في الدقيقة 67.

ولم تتوقف الأرقام القياسية التي حطمها يوفنتوس عند حد ال9 ألقاب المتتالية، بل إن ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، أصبح أكبر مدرب يتوج بلقب الدوري في تاريخ المسابقة، إذ ضمن الفوز بلقبه الأول في «الكالتشيو» وهو يبلغ من العمر 61 عاماً و198 يوماً.

كما أن جورجيو كيلليني، مدافع «البيانكونيري»، هو اللاعب الوحيد الذي شارك في مباراة واحدة على الأقل خلال المواسم ال9 المتتالية التي توج يوفنتوس بلقبها في الكالتشيو.

وأصبح الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون أكثر لاعب متوج بلقب الدوري الإيطالي برصيد 10 ألقاب متفوقاً على زميليه جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي ولكل منهما 9 ألقاب.

وبعيداً عن الدوريات الخمسة الكبرى «إيطاليا وإنجلترا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا»، فإن يوفنتوس أصبح واحداً من ثلاثة فرق أوروبية تحرز تسعة ألقاب متتالية، إلى جانب سلتيك في اسكتلندا ولودوغوريتس رازغراد في بلغاريا، وهو رقم حدث على مستوى الدوريات العربية وتحديداً حققه النادي الأهلي المصري. ويُعتقد أن الرقم القياسي العالمي للألقاب المتتالية في الدوري من نصيب تافيا الذي فاز بدوري فانواتو لمدة 15 موسماً متتالياً (1994 إلى 2009). وفاز ليون بسبعة ألقاب فرنسية متتالية (بين 2002 و2008)، بينما فاز ريال مدريد ب5 ألقاب إسبانية متتالية مرتين، وهيدرسفيلد وأرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد، تعد الفرق الوحيدة التي فازت ب3 ألقاب متتالية في إنجلترا.