شكرا لقرائتكم خبر عن قرار استثنائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أحمد عزت

** يُحسب لألمانيا أنها كانت صاحبة الفضل في عودة الحياة إلى كرة القدم عالمياً، بعد توقفها تماماً بسبب وباء «كورونا»، وبالفعل استؤنف الدوري الألماني بمبادرة جريئة إلى نهايته بلا أي مشكلة، وعلى دربه سار الدوري الإسباني والإيطالي وكذلك الإنجليزي الذي انتهى أمس الأول؛ ليكسب مسؤولو «البريميرليج» الرهان بوصول المسابقة إلى نقطة النهاية دون تسجيل أضرار بسبب «كوفيد-19»، ولولا القرار الألماني الجريء لربما تلاشت كل الآمال في استئناف النشاط الكروي هذا الموسم، خاصة في ظل مطالب كثيرة بالإلغاء، سواء في أوروبا أو في الدول العربية، وهو الأمر الذي لو حدث، لخلف مرارة كبيرة لمتصدري الدوريات، وفي مقدمتهم ليفربول المتوج بطلاً لإنجلترا بعد 30 عاماً من الحلم.

** صحيح أن عودة الدوريات لم تكن خالية من العيوب، لكن بالمقارنة بما كان سيحدث من خسائر لو تم الإلغاء، فإن قرار الاستئناف أنقذ الموسم من الضياع، حتى وإن أقيمت المباريات بالتزامن مع هذه العيوب، ومهما سجلت البطولات المستكملة أي خروقات سواء على مستوى الالتزام بالبروتوكول الصحي أو غيره من الإجراءات، فإن الأمور سارت على الوجه الأمثل في دوريات ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، وهو إنجاز يحسب للقائمين على هذه المسابقات التي تعد الأبرز في أوروبا، والأيام وحدها أثبتت حجم الخطأ الذي وقعت فيه كل الاتحادات التي قررت الإلغاء، والتي كان أبرزها الاتحاد الفرنسي، الذي أثار مسؤولوه سخرية الجميع، فبعدما سارعوا بإلغاء الدوري بسبب فيروس «كورونا»، عادوا واستكملوا بطولة الكأس في حضور الجمهور، وهو ما لم تستطع أي دولة تنفيذه خوفاً من «كورونا».

** حسناً فعلت مجلة «فرانس فوتبول» الشهيرة لما قررت إلغاء جائزة الكرة الذهبية هذا الموسم، وكانت مبرراتها واقعية؛ حيث إن إلغاء بعض البطولات وتأجيل كأس الأمم الأوروبية وكوبا أمريكا لم يسمح بمنافسة عادلة على الجائزة، وهو ما دعا لهذا القرار الاستثنائي.

** يحدث كثيراً ألّا تذهب جوائز الأفضل إلى مستحقيها، وغالباً ما يتحكم الهوى في الاختيار، وصحيح أن هندرسون لاعب ليفربول قدم موسماً جيداً مع «الريدز» توج على إثره بجائزة رابطة الكتاب لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، لكن أي اختيار يخطئ الثنائي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي أو ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول، يفتقد لكثير من الواقعية، فالثنائي قدّم مستوى رائعاً، وأرقامهما تتحدث عن نفسها، ودي بروين تحديداً لاعب فذ يستمتع بصناعة الأهداف وتسجيلها، وله أدوار مركبة يؤديها بكل «شياكة»، وأتوقع أن تنصفه جائزة أفضل لاعب المُقدمة من رابطة اللاعبين الإنجليزية.

twitter: @AhmedEzzatBoush