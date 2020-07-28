العنبري يفاضل بين 4 خيارات لمعسكر الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو



وضعت شركة الشارقة لكرة القدم بنادي الشارقة 4 خيارات أمام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدرب عبدالعزيز العنبري من أجل الاختيار من بينها، والخياران الأول والثاني هما أبوظبي والعين، وأضيف إليهما خيارا خورفكان وجبل علي في دبي، ورفعت الإدارة 4 تقارير وافية بكل التفاصيل عن الوجهات الأربع الخاصة بالمعسكر الإعدادي إلى الجهاز الفني الذي سيتخذ القرار النهائي حول مكان المعسكر.

وتشتمل الخطة على مقترح أن يكون المعسكر الإعدادي على فترتين، على أن تبدأ الفترة الأولى بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، ولمدة أسبوعين، على أن يتم تحديد المرحلة الثانية في وقت لاحق، ويهدف من خلاله الجهاز الفني إلى رفع وتيرة التدريبات والوصول باللاعبين للجاهزية المطلوبة قبل خوض منافسات الموسم الجديد.

ويواصل فريق نادي الشارقة تدريباته هذه الأيام على الملعب الفرعي رقم 4 بالحزانة، وفق كل الإجراءات الاحترازية، وما زال الحسن صالح يخضع للتأهيل في صالة الجمنازيوم، واكتفى الثنائي ميلوني ومحمد خلفان، أمس الأول، بتدريبات الجري حول الملعب، ومن المتوقع أن يلحق الثنائي بزملائهم في الملعب بعد أسبوعين، بينما سيعود الحسن إلى التدريب مع الفريق بعد انتهاء فترة التأهيل التي يخضع لها بعد الجراحة التي أجراها في وقت سابق.