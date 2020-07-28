وليام أوسو الأجنبي الوحيد في إعداد عجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

يختتم فريق عجمان لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، معسكر إعداده المغلق الذي أقيم لمدة ثلاثة أيام في جبل علي في دبي، وركز الجهاز الفني خلاله على التدريبات الصباحية، واختتم المعسكر؛ لإتاحة الفرصة للاعبين لقضاء يوم عرفة مع أسرهم على أن يعود الفريق البرتقالي للتدريبات يوم الأحد القادم، وكان فريق عجمان قد بدأ التدريبات يوم 4 يوليو / تموز الجاري، وأجرى أكثر من 25 حصة تدريبية شارك فيها لاعب محترف أجنبي واحد؛ هو الغاني وليام أوسو، أما المحترف الثاني البرازيلي فاندر فييرا، فلم ينتظم في تدريبات الفريق حتى نهاية المرحلة الأولى من الإعداد اليوم، وكذلك فإن البرتغالي ديجو أمادو أيضاً لم ينتظم في تدريبات الفريق، علماً أن قائمة الفريق لا تشتمل على محترف رابع؛ حيث لم يتعاقد النادي معه حتى الآن.

ومع بداية شهر أغسطس / آب تكون فترة التوقف قاربت الخمسة أشهر، وبذلك ستكون فترة التوقف طويلة وفترة الإعداد قصيرة؛ ولذلك فإن اكتمال الصفوف في هذه المرحلة الإعدادية يعد من الأمور المهمة للاعبين والفرق، وتنطلق المرحلة الثانية عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، وتستمر لأسبوعين، وتليها المرحلة الأخيرة من الإعداد، وهي تلك التي سيشارك فيها الفريق البرتقالي في دورة نادي الشارقة الودية خلال الفترة من 18 لغاية 27 أغسطس / آب القادم.