ليفربول يؤكد انتقال لوفرن إلى زينيت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي ليفربول بطل إنجلترا في كرة القدم، عن مغادرة قلب دفاعه الكرواتي ديان لوفرن إلى زينيت سان بطرسبرج بطل روسيا، بعد ستة مواسم أمضاها في ملعب أنفيلد.

وجاء في بيان على موقع النادي أن «ليفربول يؤكد انتقال ديان لوفرن إلى زينيت سان بطرسبرج بصفقة دائمة».

وصل الكرواتي (31 عاماً) إلى ليفربول في يوليو من عام 2014 قادماً مع ساوثمبتون وخاض 185 مباراة مع الفريق في جميع المسابقات، سجل خلالها ثمانية أهداف، أبرزها رأسية في الوقت بدل عن الضائع ضد بوروسيا دورتموند الألماني الذي أهّل ليفربول إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في أبريل 2016.

ويغادر لوفرن وصيف بطل العالم 2018 في صفوف منتخب بلاده، أنفيلد بعد أن لعب دوراً مهماً الموسم الماضي في تتويج الفريق الأحمر بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام، وحقق أيضاً لقب كأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية، وأخيراً لقب الدوري الممتاز الذي حققه ليفربول هذا الموسم بعد انتظار دام 30 عاماً.