شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يتعاقد مع أحمد يسلم لموسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى
تعاقد نادي الظفرة مع لاعب الارتكاز أحمد يسلم (24 عاماً) قادماً نادي بني ياس، لمدة موسم واحد قابل للتجديد، وذلك لتدعيم وسط الفريق، ووقع اللاعب على العقد الاثنين، وأجرى الفحوص الطبية، ومن المقرر أن ينضم اللاعب إلى تدريبات الفارس غداً الثلاثاء.
ومن المنتظر أن يكمل الظفرة التعاقد مع المهاجم محمد إسماعيل الجنيبي لاعب الوحدة اليوم أو غداً، بعد الاتفاق على بنود العقد.
وكان الظفرة قد أعاد لاعبه الهولندي رشوفيل لصفوف الفريق، ليكمل عقد الرباعي الأجنبي، وجدد عقد مهاجمه سعيد الكثيري لموسمين، من أجل استقرار الفارس في الموسم المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الظفرة يتعاقد مع أحمد يسلم لموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.