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الظفرة يتعاقد مع أحمد يسلم لموسم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى
تعاقد نادي الظفرة مع لاعب الارتكاز أحمد يسلم (24 عاماً) قادماً نادي بني ياس، لمدة موسم واحد قابل للتجديد، وذلك لتدعيم وسط الفريق، ووقع اللاعب على العقد الاثنين، وأجرى الفحوص الطبية، ومن المقرر أن ينضم اللاعب إلى تدريبات الفارس غداً الثلاثاء.
ومن المنتظر أن يكمل الظفرة التعاقد مع المهاجم محمد إسماعيل الجنيبي لاعب الوحدة اليوم أو غداً، بعد الاتفاق على بنود العقد.
وكان الظفرة قد أعاد لاعبه الهولندي رشوفيل لصفوف الفريق، ليكمل عقد الرباعي الأجنبي، وجدد عقد مهاجمه سعيد الكثيري لموسمين، من أجل استقرار الفارس في الموسم المقبل.

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