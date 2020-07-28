أربع ودّيات تجهز النصر والهلال للديربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

واصل قطبا الرياض النصر، والهلال، تكثيف الاستعدادات للقائهما المرتقب في الخامس من أغسطس/ آب المقبل على ملعب الملك فهد الدولي ضمن دوري المحترفين السعودي الذي يستأنف قبل يوم من موعد الديربي الكبير.

وشهد الأسبوع الجاري ذروة التحضيرات، إذ سيخوض الفريقان 4 تجارب دفعة واحدة يومي الثلاثاء، والأربعاء، حيث يستضيف النصر يو،م الثلاثاء، فريق الرائد في تجربة قوية، ويلتقي الدرعية الناشط في الدرجة الثانية يوم الأربعاء، في حين يخوض الهلال يوم الثلاثاء مباراتين بتشكيلتين مختلفة أمام الشعلة الناشط في الدرجة الأولى، والرياض الناشط في الدرجة الثانية.

وفرض المدربان فيتوريا «النصر»، ورازفان «الهلال»، خطاً أحمر يمنع تجاوزه لمقر التدريبات سواء من الإداريين، أو الإعلاميين، للقيام برسم الخطط الخاصة بالمباراة بعيداً عن الأعين، ويتنقل اللاعبون بين الصالة الرياضية صباحاً، والعشب الأخضر مساء، وبين الفترتين يقوم المدربان بتقديم المحاضرات النظرية ليكتشف كل لاعب بنفسه اللاعب الذي سيقابله.

وتبدو العناصر في الهلال مكتملة بعكس النصر الذي فقد رسمياً خدمات المدافع البرازيلي مايكون بيريرا، بعد انتهاء إعارته، ورفض نادي غلطة سراي الموافقة على عرض تقدم به النصر للتجديد حتى نهاية الموسم، أو شراء الفترة المتبقية من عقد اللاعب الذي ينتهي مع النادي التركي في يونيو/ حزيران 2021، ما حدا بالنادي السعودي بعد ذلك لإيقاف التفاوض وعاد اللاعب من جديد إلى تركيا.

ويحتل الهلال قبل المواجهة المنتظرة صدارة الترتيب برصيد 51 نقطة، ويأتي النصر حامل اللقب ثانياً برصيد 45 نقطة، ولا خيار أمام الأخير عن الفوز لتقليص الفارق إلى ثلاث نقاط بأمل إحداث الريمونتادا، مثلما فعل في الموسم الماضي عندما فاز بالديربي «3-2»، وانطلق لتحقيق البطولة، في حين سيكون الفوز أو التعادل بمثابة الاحتفاظ بالحظوظ القوية لاستعادة اللقب بالنسبة للفريق الهلالي.