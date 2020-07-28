البرازيلي أوسكار مستعد للعب لمنتخب الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد لاعب وسط شانجهاي سيبج الصيني الحالي، وتشيلسي ومنتخب البرازيل السابق، أوسكار، استعداده للدفاع عن ألوان منتخب الصين الوطني إذا قام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتغيير قوانينه.

وانتقل أوسكار من تشيلسي إلى شانجهاي في يناير/كانون الثاني 2017 مقابل 60 مليون يورو (رقم قياسي في آسيا)، ودافع للمرة الأخيرة عن ألوان منتخب البرازيل عام 2015، علماً بأنه خاض في صفوفه 48 مباراة دولية.

وبحسب القوانين المعتمدة حالياً، لا يستطيع أوسكار تمثيل دولة أخرى؛ لأنه خاض مع البرازيل بطولة رسمية بينها نهائيات كأس العالم 2014 التي استضافتها بلاده.

وسئل أوسكار عبر شبكة «سي جي تي إن» الرسمية عما إذا كان مستعداً للعب للمنتخب الصيني في حال تغيير القوانين، فأجاب: «يمكن أن أفكر في الأمر نعم، لا سيما أنه من الصعب اللعب لمنتخب البرازيل في الوقت الحالي؛ بسبب وجودي هنا».

وأضاف: «لكن الجميع في الصين يعرفون مدى إجادتي اللعب، وفي النهاية إذا كان المنتخب الصيني في حاجة إلى لاعب وسط جيد، أعتقد أنني قادر على المساعدة في هذا المجال».