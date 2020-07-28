«يد الشارقة» تجدد عقد علي ميرزا ضمن فئة اللاعب المقيم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي الشارقة عن تجديد عقد لاعبه البحريني الدولي لكرة اليد، علي ميرزا، لمدة موسم جديد، وسيتم تسجيل ميرزا في قائمة فريق رجال كرة اليد ضمن فئة اللاعب المقيم، وقد تم توقيع العقد عن بُعد بنظام الاتصال المرئي.

ويأتي تمسك الشارقة بالاحتفاظ بنجم المنتخب البحريني لكرة اليد، الحاصل على البطولة الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021، وتمديد عقده لمدة موسم، في إطار خطط إدارة الألعاب الجماعية برئاسة محمد عبيد الحصان، لمواصلة المشروع الناجح لفريق رجال كرة اليد الشرقاوية، أصحاب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدوري أقوياء اليد بــ14 لقباً، منها آخر 4 نسخ على التوالي.

ويذكر أن علي ميرزا انضم إلى صفوف الشارقة الموسم الماضي 2019-2020، وحصل مع الملك الشرقاوي على درع الدوري العام، وتمكن من المحافظة على اللقب للموسم الرابع على التوالي، إضافة إلى إحراز كأس السوبر المحلي، وخارجياً أسهم ميرزا في إحراز الشارقة الميدالية البرونزية في كأس آسيا للأندية الأبطال لكرة اليد مرتين متتاليتين 2018 كلاعب محترف، و2019 ضمن قائمة الفريق الأساسية، وكذلك إحراز كأس السوبر الإماراتي البحريني 2019.