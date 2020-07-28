«الشارقة للدفاع» يتوج بطلاً لجراند بريكس الدولية بالكاراتيه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز فريق الكاراتيه لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المركز الأول في بطولة جراند بريكس الدولية للكاراتيه (الكاتا عن بُعد)، والتي أقيمت بمشاركة 157 لاعباً ولاعبة من 58 نادياً وفريقاً من 25 دولة في العالم، والتي اختتمت الاثنين، وذلك في أبرز نجاحات فريق كاراتيه النادي ضمن مشاركاته في البطولات الافتراضية وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي وتوجيهات مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد عبدالرحمن العويس.

وأحرز لاعبو ولاعبات النادي 13 ميدالية ملونة منها 3 ذهبيات لكل من اللاعبين محمد السدراوي وزياد فتحي وحمزة المرنيسي، و3 فضيات أحرزها كل من عائشة يوسف ومحمد محمود مصطفى ورضا الخمليشي، و7 برونزيات لكل من آلاء فتحي وإياد عبدالحميد وعلي المنصوري وإيوان عبدالحميد وهيثم شهيد وحلا باسل رحال وجنى أنس البرم.

وأكد عبيد العسم السويدي عضو مجلس إدارة النادي ومشرف الكاراتيه أن الفوز بالمركز الأول في البطولة يعكس نجاح برنامج التدريب عن بعد والذي يحرص مدربو النادي تطبيقه بشكل احترافي، منوهاً بأن الفوز بهذا العدد من الميداليات وفي بطولة دولية عالمية يعكس الجهود التدريبية لمدربي فرق النادي، وأكد أن إدارة النادي تتطلع لتعزيز الفوز بالمركز الأول لهذه البطولة بأفكار تدعم تطلعاته بنشر ثقافة رياضات الدفاع عن النفس والمضي بها لمصاف الدول العالمية.