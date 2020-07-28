الرمس يشارك في دوري الشباب تمهيداً للعودة إلى منافسات الهواة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

قررت إدارة نادي الرمس المشاركة في دوري الشباب، في خطوة تمهيدية للعودة إلى دوري الدرجة الأولى العام المقبل، وكان الرمس أعلن انسحابه من منافسات الهواة قبل خمسة أعوام.

وتدرج اللاعبون الذين سيمثلون الفريق في دوري الشباب من خلال المراحل السنية بالنادي، ووجود هذا الفريق سيكون أساساً للفريق الأول، وسيشجع إدارة النادي على إعادة الفريق الأول، فبعد أن تدرج اللاعبون ووصلوا إلى هذه المرحلة تبقى الخطوة المنتظرة المشاركة في دوري الأولى.

وقال أحمد بن جمعة الطنيجي رئيس مجلس إدارة نادي الرمس إن المشاركة في دوري الشباب تعتبر حتمية، مشيراً إلى أن النادي يجب أن يحافظ على المواهب واللاعبين الذين اجتهد في تأسيسهم خلال سنوات طويلة، وأضاف: «هناك خياران إما أن يذهب هؤلاء اللاعبون إلى أندية أخرى أو يتوقفوا عن الكرة وإما أن يستمروا في النادي ونستفيد منهم، والإدارة فضلت الخيار الثاني».

وتابع: «ظللنا خلال السنوات الأخيرة نعمل من أجل تقديم منتج جيد، ولا يعقل أن تذهب كل جهودنا أدراج الرياح، لدينا لاعبون مميزون وتوافر لهم تدريب جيد ونرى أنهم قادرون على إثبات وجودهم، أعتقد أن هؤلاء اللاعبين سيكونون أفضل من يمثل الرمس في دوري الأولى في العام المقبل حال تقررت المشاركة، خطتنا لتأسيس فريق أول كانت مبنية على أبناء النادي ولاعبي المراحل السنية الذين حصلوا على رعاية واهتمام وتدريب على أعلى مستوى».

وأضاف: «تعاملنا مع هذا الملف باحترافية عالية والنتيجة نجاح الفرق السنية ونتائجها الجيدة ووجود خامات ممتازة نراهن عليها في المستقبل القريب، النادي كان بوسعه تكوين فريق أول من لاعبين كبار السن ومن عناصر من خارج النادي، لكنه سيكون فريقاً محدود الطموح والقدرات، ولذلك فضلنا الصبر والانتظار رغم الدعوات المستمرة والمطالبات المتكررة بعودة الفريق الأول، وكل ذلك من أجل أن نقدم منتجاً جيداً».

وأكد أن النادي يرغب في الاستثمار في اللاعبين وهو يرى أن الأسماء الموجودة حالياً يمكن تسويقها والاستفادة منها مادياً كمورد يدخل على خزينة النادي مبالغ جيده تساعدها في عملية الصرف على الفريق الأول وبقية الفرق العمرية بالنادي.